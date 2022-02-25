Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 25.02.2022 22:22
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    • 26.02.2022 12:38
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    CHP'li Özgür Özel ve Habertürk tetikçisi Fatih Altaylı'nın "Ukrayna'daki Türk vatandaşları yalnız bırakıldı" yalanı böyle çürütüldü!

    Son dakika haberleri... CHP'nin başını çektiği muhalefet Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerinden de iktidarı hedef almayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin kanalı Halk TV asılsız iddialarda bulundu. Özel, Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanmasını görmezden gelerek, "20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu. Özel'in 'Türkiye'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını uyarmadığı' iddiası yine canlı yayına katılan bir Türk vatandaşı tarafından yapılan açıklamayla çürütüldü. Öte yandan benzer bir yalana sarılan HaberTürk tetikçisi Fatih Altaylı da bugünkü yazısında "Vatandaşlarımızı Ukrayna’da kaderleri ile baş başa bıraktınız." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu yalanlara tepki göstererek "Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terkedilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel’in tahliye yalanı!
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    Siyaset üretmeyi başaramayan CHP'nin başını çektiği muhalefet Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerinden de iktidarı hedef almayı sürdürüyor.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin kanalı Halk TV'de ortaya attığı iddialar yine aynı canlı yayında yalanlandı.

    'VATANDAŞLAR UYARILMADI' YALANI
    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi başlamışken bu durumu görmezden gelen Özel, "Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." iddiasında bulundu.

    ÖZEL CANLI YAYINDA YALANLANDI
    Özgür Özel ile aynı yayında bulunan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'in iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

    "BAKANLIĞIMIZ 10-15 GÜN ÖNCESİNDEN TEK TEK ARADI"
    Yayına Kiev'den bağlanan Hikmet Samet Alemdar isimli genç, büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.

    Alemdar açıklamasında şunları söyledi:
    "Dışişleri Bakanlığımız savaş başlamadan 10-15 gün önce burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar."




    FATİH ALTAYLI DA AYNI YALANA SARILDI
    Öte yandan benzer bir yalana sarılan HaberTürk tetikçisi Fatih Altaylı da bugünkü yazısında "Vatandaşlarımızı Ukrayna'da kaderleri ile baş başa bıraktınız." dedi.



    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

    Çelik, Twitter'dan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon programında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi 'yalan siyaseti' birkaç dakika içinde çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

    Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devlete iftira atanların bir kere daha iftira faaliyetine başladığını ifade eden Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

    "Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor. Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir.

    Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sayın Cumhurbaşkanımız
    Recep Tayyip Erdoğan güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler."

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
        Özel'in açıklamalarının aksine Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını uyaran bir duyuru da yayınlamıştı.

        Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

        ÇAVUŞOĞLU: TAHLİYELER SÜRÜYOR YARINDAN İTİBAREN HIZ VERECEĞİZ
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesinin başlayıp başlamadığına ilişkin "Tahliyeler başladı. 12 Şubat'tan itibaren vatandaşlarımıza yaptığımız uyarılar çerçevesinde yaklaşık 5 bin vatandaşımız zaten ülkemize dönmüştü. Özellikle 12 ve 22 Şubat'ta yaptığımız duyurulardan sonra." dedi.

        Çavuşoğlu, kalan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi konusunda dün ortamı görmek istediklerini belirterek, "Bugün kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık. Hazırlıklarımız zaten daha önceden yapılmıştı. Aynı zamanda vatandaşlarımıza tek tek telefonla da ulaşıyoruz. Toplamda 20 bin civarında vatandaşımız vardı Ukrayna'da, 16 bin civarında vatandaşımıza tek tek ulaştık." diye konuştu.

        Ahıska Türkleri, Gagauz Türkleri ve Kırım Tatarlarının liderleriyle de sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

        "Gerektiği zaman o kardeşlerimizin tahliyesi konusunda da gerekli hazırlıkları beraber yapıyoruz. Türk Hava Yolları ve diğer hava yollarıyla temas halindeydik. Geniş gövdeli uçuşları da başlatmıştık ama artık hava sahası kapalı olduğu için havadan tahliye yapamıyoruz. Aynı şekilde denizden de tahliye yapamıyoruz, o nedenle otobüslerle karadan tahliyeleri başlattık. "

        Çavuşoğlu, Lviv'deki 70 Türk vatandaşının Polonya'ya doğru geldiğini, Türkiye'nin Polonya, Moldova ve Romanya'daki büyükelçilik ve konsolosluklarını hareketlendirdiğini anlattı.

        Kendi imkanlarıyla yola çıkan vatandaşlara da Dışişleri Bakanlığının sınır kapılarına ilişkin duyurularını takip etmeleri çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Bu akşam 270 civarındaki vatandaşımızı otobüslerle Odessa'dan Köstence'ye gönderiyoruz. Yaklaşık 2 saat önce 90 civarında vatandaşımızı iki otobüs Kiev'den alıp Romanya üzerinden ülkemize gönderecek." dedi.

        Çavuşoğlu, Harkiv'den 110 Türk vatandaşının 2 otobüsle yarın sabah hareket edeceğini belirterek, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Vatandaşların karadan tahliyesinin başladığını ancak hava sahasının açılması halinde havadan da tahliye için hazırlıkların yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, hava koridorunun açılması için hem Rusya hem de Ukrayna nezdinde girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.

        Çavuşoğlu, bu akşamüstü tahliyelerin başladığını belirterek, şimdiye kadar tahliye için başvuran vatandaşların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu söyledi. Kendi imkanlarıyla, kendi araçlarıyla Ukrayna'dan ayrılarak batıdaki ülkelere doğru giden vatandaşların da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, tahliye sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını, yarından itibaren sürecin hızlandırılacağını vurguladı.

        12 VE 22 ŞUBAT'TA YAPILAN DUYURULARDA 5 BİN VATANDAŞ DÖNDÜ
        Ukrayna'da 20 bin Türk vatandaşının bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının 12 ve 22 Şubat'ta yaptığı duyuruların ardından 5 bin vatandaşın Türkiye'ye döndüğünü, tahliyelerin ise bu akşam itibarıyla başladığını belirtti.

        ÖMER ÇELİK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "YALAN SİYASETİ" BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÇÖKTÜ
        "Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi "yalan siyaseti" birkaç dakika içinde çöktü.

        Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devletimize iftira atanlar bir kere daha iftira faaliyetine başladı. Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor.

        Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devletimize iftira atanlar bir kere daha iftira faaliyetine başladı. Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor.

        Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler."

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