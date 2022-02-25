Türkiye NATO'ya ne zaman, kaç yılında katıldı? Türkiye NATO üyesi mi? NATO ve Putin Türkiye açıklaması son dakika!

Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlendi. Gerilim tırmanırken dünya Rusya-Ukrayna krizinin çözümlenip çözümlenemeyeceğini merak ediyor. Son gelişmelere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" açıklamasında bulundu. Peki, Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı? NATO'ya üye ülkeler hangileri? İşte merak edilenler!

TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?

NATO, Türkiye'nin de dahil olduğu ve kuruluşu 1949 yılında kurulan, Kuzey Atlantik İttfakı olarak adlandırılan örgüttür. Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu NATO, belirli maddeleri işleyişe koyarak üyelerinin bazı haklarını garanti altına almıştır.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz yaz aylarında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO üyeliǧi "bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine" açıktır.

NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekilde;

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

NATO'NUN TARİHÇESİ

1989'da Soğuk Savaş'ın yani çift kutuplu (bi-polar) dünyanın sona ermesinden sonra da, NATO 1994'ten itibaren eski sosyalist ülkelerle "barış için ortaklık" projesini uygulamaya koyarak, bu projeyle söz konusu devletlerin ileriki dönemlerde NATO'ya katılımını kolaylaştırma amacı güttü. Bu çerçevede ilk etapta, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 1999'daki katılımıyla üye sayısı 19 oldu.

Kasım 2002'de NATO'nun Prag Zirvesi ile Soğuk Savaş sonrasının ikinci genişleme sürecine girilerek, Balkan ve Baltık ülkeleriyle ittifak ve katılım müzakereleri yapıldı. Fransa ittifak üyesi olmakla birlikte, 1966'da Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'nin bağımsız dış politika arayışı kapsamında NATO'nun entegre askeri yapısından ayrılma kararı aldı.Yunanistan da 1974 yılında, Türkiye'nin Ağustos 1974'teki İkinci Kıbrıs Barış Harekatına bir tepki olarak askeri yapıdan çekildi ancak 1980'de tekrar geri döndü.