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    • Güncel
    • 23.02.2022 19:48
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    • 23.02.2022 20:13
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    PTT'den Meral Akşener'e 'HGS' yanıtı: Masrafsız işlem yapılabilmektedir

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında PTT'yi hedef aldı. PTT'den yapılan yazılı açıklama, "HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir." ifadelerine yer verildi.

    PTT’den Meral Akşener’e ’HGS’ yanıtı!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bu haftaki grup toplantısında 'vurgun' iddiasıyla PTT'yi hedef aldı.

    PTT'DEN YANIT GECİKMEDİ
    PTT AŞ, Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında ifade ettiği "HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı" iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu.

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT arasında imzalanan protokol ile HGS kurulumu, işletimi ve bakımının gerçekleştirilmesinde PTT'nin görevlendirildiği anımsatıldı.

    HGS projesi kapsamına dahil tüm sistemlerde bankacılık ve finansal işlemlerin yürütülmesi için gerekli altyapı şirket tarafından kurulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yerildi:

    "HGS'nin yazılımı, kodları dahil, tasarımı, HGS marka ve patent tescili şirketimize aittir. Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir. Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır.

    "MASRAFSIZ İŞLEM YAPILABİLMEKTEDİR"
    PTT'nin müşterileri ise tüm PTT şubelerinden, PTT web sitesinden, PTT'nin mobil uygulamasından dolum yapılabilmektedirler. HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir."

        AKŞENER'İN YALANLANAN İDDİASI
        PTT tarafından yalanlanan Meral Akşener'in iddiası şu şekildeydi:

        "PTT belli bir ücret karşılığında HGS satış yetkisi verebilir. PTT'nin yüzde 40'ına sahip olan PTT-EM diye bir şirket var. PTT bir vatandaşımızın küçük ortağı olmuş. PTTAVM.com üzerinden satış yapıyor. HGS bu site üzerinden satış yapılıyor. e-Devlet'ten ilgili yönlendirmeleri izlerseniz PTTAVM'ye ulaşabiliyorsunuz. Vurgunun büyüklüğüne bakar mısınız. Bankalardan talep edilen yetkilendirme ücretleri bu şirketten alınmamış. PTT kendi sitesi üzerinden HGS satışı yaptığında tahsilat kendi kasasında kalacağına, bu yöntemle gelirlerin yüzde 60'ı PTT-EM şirketine bırakılmış."

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