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    • 23.02.2022 21:44
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    • 23.02.2022 21:58
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    Başkan Erdoğan'dan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Şehit Hayrettin Eren'in ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

    Şehit ailesine ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı.

    Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

    ŞEHİT AİLESİNE TÜRK BAYRAĞI VE KUR'AN-I KERİM
    Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

    Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİT EREN'İN CENAZE NAMAZINA KATILDI
    Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze namazına katıldı.

        Eren için Ahmet Akseki Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

        Hayrettin Eren'in ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

        "HAYRETTİN KARDEŞİMİZLE BUGÜNE KADAR ÇOK YOL YÜRÜDÜK"
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayrettin Eren'in musalladan Hakk'a uğurlandığını belirtti.

        Erdoğan, "Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa, Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabii haberi aldık, kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular fakat ne bir an ileri ne bir an geri, Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor." ifadelerini kullandı.

        İçişleri Bakanı Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da doktorlarla hastaneye giderek son ana kadar Eren'in yanında olduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Tabii ki takdir buymuş. Şehidimizi aldık ve ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslektaşlarına, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz, bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman, her yerde, nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik ve Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabb'im bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin. Tekrar ailesine, camiamıza, meslekteki tüm kardeşlerime sabırlar diliyorum."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Eren'in naaşı çevik kuvvet ve meslektaşlarının omuzlarında dualar eşliğinde cenaze arabasına taşındı.

        HAYRETTİN EREN KİMDİR?
        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 10 Aralık 1968'de dünyaya gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Eren, 1992'de Eskişehir Polis Okulundan mezun oldu. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Eren, 1999'da Komiser Yardımcılığı sınavını kazanarak kurs bitimi Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

        Hayrettin Eren, 1999-2001 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2001-2002 arasında Van Emniyet Müdürlüğünde, 2002-2006 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2006-2014 arasında Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında, 2014'ten itibaren de Cumhurbaşkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı.

        Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla çok sayıda maaş taltifi, başarı belgesi ve takdirnamesi bulunan Eren, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti
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