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    • 23.02.2022 18:50
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    Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den Başkan Erdoğan'a Şehit Özel Harekatçı Hayrettin Eren için taziye telefonu!

    Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Senegal'de görevi esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için taziyelerini iletti.

    Sall’den Başkan Erdoğan’a taziye telefonu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

    Şehit Hayrettin Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı temennisinde bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı verdiğini de belirtti.

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    Haberler Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den Başkan Erdoğan'a Şehit Özel Harekatçı Hayrettin Eren için taziye telefonu!
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