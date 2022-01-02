CHP’li Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan rekor ağırlama masrafı! Tam 8.5 milyon TL!

Mudanyalılardan toplanacak olan katı atık bedellerine bile göz diken CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz'ın son 2 yılda sadece temsil ve ağırlama gideri olarak tam 8 milyon 330 bin TL harcadığı ortaya çıktı.
Türkyılmaz, pandemi nedeniyle kapanmalar ve kısıtlamaların yaşandığı, birçok sosyal etkinliğin iptal edildiği 2020'de ilçe belediyeleri içerisinde bir rekora imza atarak toplamda 4 milyon 50 bin TL'yi konuk ağırlama bedeli olarak harcadı.
BÜTÇEDEN TAKVİYE ALDI
Temsil ve ağırlama giderlerine çok ciddi bir bütçe ayıran Türkyılmaz, 2021'de de misafirlerini lüks içinde ağırlamayı ihmal etmedi.