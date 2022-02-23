INTERPOL Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!





KÖFTECİ YUSUF OLAYINA DEĞİNİLDİ

Başsavcılıklara iletilen kırmızı bülten kararında INTERPOL, Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, kararda, Köfteci Yusuf'a çökme olayına değinilerek Köfteci Yusuf'un sahibi şikayetçi Yusuf Aktaş'ın Sedat Peker'in lideri olan suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edilerek yağmalanmaya çalışıldığı, bu durumun müşteki Aktaş tarafından rapor edildi.