Halil Falyalı'ya rötarlı suikast! Kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı: Şifre Eylül

KKTC'de şoförü Murat Demirtaş ile birlikte silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetinin adım adım nasıl planlandığına ilişkin detaylara ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.
Soruşturmadaki bilgilere göre suikast ilk olarak geçen eylülde gerçekleştirilecekti. Aylar öncesinden planlanan suikasta katılan şüphelilerin her biri farklı rol ve görevler üstlendi. Suikast çok sayıda şüpheli tarafından belli bir plan ve hiyerarşi içerisinde gerçekleştirildi.
Dosyada, Mustafa Söylemez, suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün kurucusu ve yöneticisi olarak yer aldı. Suikastı gerçekleştiren iki tetikçi Ömer Tunç ve Mustafa Söylemez, Musa Çiçek ise Falyalı'nın aracını gözleyen ve pusu kurulan bölgeye geldiğini söyleyen isimdi. Diğer şüpheli Veysel Sare ise Söylemez ve Tunç'u olay yerine götüren şofördü. İşte kan donduran ifadelerin özeti:
GÖZCÜ TUVALETE GİDİNCE...
Gözcülük yapan Musa Çiçek: Mustafa Söylemez ile 1996'da Ümraniye Cezaevi'nde tanıştım. Eylül 2021'de kafeme gelip, "Hazır ol bir mevzu var. 1-2 güne seni Kıbrıs'a götüreceğim" dedi. Konudan bahsetmedi. Talimatıyla otobüsle Alanya'ya gittim. O da aracıyla geldi. Buluştuk. 10 m uzunluğunda, iki Türk'ün kullandığı beyaz bir yatla yola çıktık. KKTC'de tekneden suya atladık. 25 gün bir evde kaldık. Söylemez beni hiç dışarı çıkarmadı. Sadece kendisi çıktı. Çöpü bile o atıyordu. Kıbrıs'a neden geldiğimizi söylemedi. Sinyal vermesin diye telefon kullanmadı. Sonra, 'Geri dönüyoruz, ekip dağıldı, ekti beni şerefsizler' dedi. İstanbul'a geri döndüğümüzde, Falyalı için, 'Kendini tutuklatmış ş...' dedi.