Açık havada maske zorunluluğu kalkıyor mu? PCR testi karantinada yeni dönem! Gözler Bilim Kurulu'nda

Salgınla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında "Bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş planlanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bizde de rahat bir döneme geçilecek. Burada üzerine gidilmekten vazgeçilmeyecek tek konu, 65 yaş üstü eksik aşılılar, aşısızlar ve risk gruplarıdır" görüşü dile getirildi. Uzmanlara göre mevcut önlemler bahar aylarına kadar devam ederse problem büyük ölçüde aşılmış olacak.

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