Son dakika: Seçim yasasında geri sayım! Teklifin odağında yüzde 7'lik seçim barajı var

Seçim kanunundaki değişikliklerin Meclis'e sunulması için geri sayım başladı. AK Parti ve MHP'nin uzun süre çalıştığı ve ana unsurlarında uzlaşmaya vardığı teklifin son adresi, AK Parti'nin yetkili kurulları olacak.

24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarında teklife son hali verilecek. Teklifin ana odağı olan seçim barajı, yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilecek.