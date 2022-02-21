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    • 21.02.2022 12:51
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    İBB indirim değil bindirim yaptı! İBB'de suya yüzde 175'lik zam teklifi! İşte fahiş zammın perde arkası

    İBB yönetiminin zam skandalları bitmek bilmiyor. Yönetim kademeli olarak su birim fiyatlarında yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam yapmak için toplanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy çokluğuyla reddedilmişti. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'da metreküp fiyatı 4 TL olan suyu 5 lira 56 kuruşa çıkardı. Şimdi ise, bu fiyatı 9 lira 60 kuruş yapmak istiyor. Peki zam teklifinin perde arkasında neler var? İşte İBB'nin suya bindirim serüveni...

    İBB’de suya yüzde 175’lik zam teklifi!

    İstanbul'da su ile ilgili fiyat tartışmaları devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yüzde 175'lik bir zam teklifi yapmış AK Parti ve MHP meclis üyeleri buna karşı çıkmıştı. Ardından Ekrem İmamoğlu fahiş zamma karşı çıkan isimleri tehdit etmişti.

    Peki İBB neden suya fahiş zam yapmak istiyor? İstanbul'da suyun fiyat serüvenini A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

    İşte süreçte yaşananlar:

    "2019 yılında seçimlerden önce 4 TL olan su fiyatı seçimlerden sonra 6 lira 52 kuruş yapılmak isteniyor. Cumhur İttifakı ise tüm hesaplamalardan sonra 5 lira 56 kuruş bir teklif yapıyor. 2021 yılında ise İBB 7 lira 62 kuruş yeni bir teklif sunuyor. Buna karşılık Cumhur İttifakı 6,55 TL teklif yapıyor.

    .Bu süreçte yine Meclis'te vetolar gerçekleşiyor. Su fiyatı 5 lira 56 kuruşa kadar 2022 yılına kadar geliyor. Cumhur İttifakı bu süreçte hep daha düşük teklifler veriyor. CHP son olarak 5 lira 56 kuruş olan su fiyatını 9 lira 60 kuruşa çıkarmak istiyor.

    Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın önerisi ise 7,99 TL oldu..Geri dönüşüm suyu için CHP'nin yaptığı zam teklifi yüzde 252 olurken buna karşılık Cumhur İttifakı yüzde 56 oldu.

    Arada çok büyük bir var..2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan su ile şehre verilen su miktarı arasında 168.073.672 metreküp fark var. Bu farkın maddi değeri yaklaşık olarak 1 milyar TL. Bunlar bir arıtmaya girmeden mi gönderildi.

        Burada çok ciddi iddialar var ve araştırılması gerekiyor... İSKİ'nin zam teklifinin maliyetlerin yükselmesinden kaynaklı olduğu belirtildi. İBB, AK Parti döneminde yapılan bir tesisten yıllık 1 milyar 200 milyon kilovat elektrik üretiyor.

        Bu üretilen elektriği İBB 1,75'ten devlete satıyor, 1,35'ten devletten geri alıyor..Eğer bu elektriği devlete satmayıp İSKİ'yi verirse İSKİ'nin ihtiyacı 100 milyon kilovat olacak ve bunun maliyeti de 160 milyon olacak."
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        Haberler Güncel İBB indirim değil bindirim yaptı! İBB'de suya yüzde 175'lik zam teklifi! İşte fahiş zammın perde arkası
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