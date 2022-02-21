İBB indirim değil bindirim yaptı! İBB'de suya yüzde 175'lik zam teklifi! İşte fahiş zammın perde arkası

.Bu süreçte yine Meclis'te vetolar gerçekleşiyor. Su fiyatı 5 lira 56 kuruşa kadar 2022 yılına kadar geliyor. Cumhur İttifakı bu süreçte hep daha düşük teklifler veriyor. CHP son olarak 5 lira 56 kuruş olan su fiyatını 9 lira 60 kuruşa çıkarmak istiyor.

Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın önerisi ise 7,99 TL oldu..Geri dönüşüm suyu için CHP'nin yaptığı zam teklifi yüzde 252 olurken buna karşılık Cumhur İttifakı yüzde 56 oldu.

Arada çok büyük bir var..2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan su ile şehre verilen su miktarı arasında 168.073.672 metreküp fark var. Bu farkın maddi değeri yaklaşık olarak 1 milyar TL. Bunlar bir arıtmaya girmeden mi gönderildi.