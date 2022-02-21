Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.02.2022 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2022 12:35
    ABONE OL

    Kadıköy’de taksicilere denetim! Bin 823 lira para ceza kesildi

    İstanbul Kadıköy’de taksicilere denetim yapıldı. Ceza puanı dolduğu halde çalışmaya devam eden taksi şoförüne bin 823 lira para cezası kesildi.

    Taksicilere denetim! Bin 823 lira para ceza kesildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy, Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Taksiciler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.

    Ekipler, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrol de yaptı. Denetimler sırasında durdurulan 34 TFT 80 plakalı taksi şoförünün, ceza puanının dolmasıyla birlikte çalışma ruhsatının askıya alındığı tespit edildi. Taksi çekiciyle otoparka kaldırılırken, şoförüne bin 823 lira para cezası kesildi.

    Ceza kesilen sürücü basın mensuplarının neden işlem yapıldığı sorusuna "Aracın ruhsatı askıya alınmış" diye cevap verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
    Haberler Güncel Kadıköy’de taksicilere denetim! Bin 823 lira para ceza kesildi
        SON DAKİKA