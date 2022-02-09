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    • 09.02.2022 20:36
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    İstanbul'da İBB'den halk ekmeğe zam!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmeke zam geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    İBB’den halk ekmeğe zam!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'e zam geldi.

    2 TL'YE YÜKSELTİLDİ
    Halk Ekmek'in fiyatı 1,25'ten 2 TL'ye yükseldi. İBB'den yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    İBB KASIM AYINDA YÜZDE 47 ZAM YAPMIŞTI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek ürünlerine geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.

    İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kasım ayında 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.

    İŞTE KASIM AYINDA YAPILAN ZAMLI FİYATLARI
    Zamlarla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi.

    TEMMUZ AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI
    iHE son olarak temmuz ayında bir zam yapmıştı. Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmek yüzde 25 zamlanmış ekmeğin fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye yükselmişti.
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    Haberler Güncel İstanbul'da İBB'den halk ekmeğe zam!
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