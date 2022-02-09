İstanbul'da İBB'den halk ekmeğe zam!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'e zam geldi.

2 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Halk Ekmek'in fiyatı 1,25'ten 2 TL'ye yükseldi. İBB'den yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

İBB KASIM AYINDA YÜZDE 47 ZAM YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek ürünlerine geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kasım ayında 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.