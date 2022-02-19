CHP'li İBB'nin su zammı tuzağını AK Parti bozguna uğrattı: ''İmamoğlu çıkıp PR yapacaktı''





''KURULAN SİYASİ TUZAĞI BERTARAF ETTİK''

Zam oyununu bozduklarını dile getiren Göksu, "Bütün kurgu bunun üzerine. Biz AK Parti olarak verdik teklifi. Biz muhalefet partisiyiz neden suya zam yapalım. Sen zam isteyeceksin sonra zamdan geri duracaksın. Biz çarşamba günü CHP ve İYİ Parti'nin karşı çıktığı teklife zam yapsaydık ne diyecekti? 'Bizim haberimiz yok AK Parti yaptı' diyeceklerdi. Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik." dedi.