Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, ziyarette bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı.

Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TSHİSEKEDİ'DEN ORTAK AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanına, Orta Afrika Ekonomik Topluluğu başkanlığı için de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz eylem planı ile 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik.

Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik çerçevesinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerimizde işbirliği imkanlarını, ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İkili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

Güvenlik ve terör alanlarındaki dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

FETÖ MESAJI

FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum.

Eğitim ve Kültür alanındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz.

Ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor. 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa sürede ulaşacağız. Ticari işbirliğimizi arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla mevcut mekanizmalardan daha fazla istifade etmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyiz.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamı destekleriyle iş adamlarımızın buradaki yatırımlarını artırmak için teşvik ediyoruz. Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptık.

KONGO'YA AŞI DESTEĞİ

Aşı hibesi çalışmalarımız bitti 100 bin doz TURKOVAC aşısı getirdik. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Kinşasa'ya geldi.

ERDOĞAN SENEGAL VE GİNE'Yİ DE ZİYARET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak ve Türkiye ile bu devletler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.