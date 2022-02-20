Tekirdağ'da deprem mi oldu? Son dakika depremler: 20 Şubat İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir Bandırma'da deprem mi oldu?

Muğla son dakika depremler.... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23:20'de Marmara Denizi'nde de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler...

TEDİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.20'de meydana gelen depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta olduğu belirtildi.