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    • Güncel
    • 20.02.2022 23:29
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    • 20.02.2022 23:35
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    Tekirdağ'da deprem mi oldu? Son dakika depremler: 20 Şubat İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir Bandırma'da deprem mi oldu?

    Tekirdağ'da deprem mi oldu? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Son deprem listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 20 Şubat İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir Bandırma'da deprem mi oldu? AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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    Muğla son dakika depremler.... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23:20'de Marmara Denizi'nde de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler...

    TEDİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.20'de meydana gelen depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta olduğu belirtildi.

    MUĞLA'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 22:47 Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

    Sarsıntı yerin 29.26 kilometre altında yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre yetkililere henüz olumsuz bir ihbar gelmedi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

    2022.02.20 23:20:11 40.7265 27.4015 12.4 -.- 4.2 4.1 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
    2022.02.20 22:47:40 36.2467 27.4653 9.5 -.- 3.9 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2022.02.20 21:16:13 37.8553 28.4932 17.7 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
    2022.02.20 21:04:24 39.4425 37.3472 7.8 -.- 2.1 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
    2022.02.20 20:49:50 37.5730 29.5605 4.5 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
    2022.02.20 19:38:35 36.4452 28.9412 18.5 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
    2022.02.20 18:09:57 37.1190 38.6653 0.0 -.- 2.2 -.- KOCOREN-(SANLIURFA) İlksel
    2022.02.20 18:05:44 35.5505 26.1915 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel


        2022.02.20 17:58:43 40.8005 31.5197 7.2 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
        2022.02.20 16:12:04 35.9998 29.0753 15.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.02.20 16:07:01 37.8872 25.2762 11.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
        2022.02.20 16:02:21 35.9913 29.0525 11.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.02.20 15:58:06 35.9382 28.9968 13.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.02.20 15:02:46 37.0567 28.3913 6.6 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.02.20 14:27:05 40.4578 29.1127 9.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) İlksel
        2022.02.20 14:14:58 40.0130 27.0043 4.4 -.- 1.6 -.- DURALI-CAN (CANAKKALE) İlksel
        2022.02.20 13:51:55 39.9743 42.5992 18.7 -.- 1.9 -.- ORTAKKALE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
        2022.02.20 13:22:34 39.1613 28.9600 13.4 -.- 1.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2022.02.20 12:27:04 40.3210 26.7942 3.7 -.- 1.3 -.- SAHINLI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
        2022.02.20 12:23:30 38.8913 26.3997 6.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.02.20 11:29:18 39.7838 41.6142 26.2 -.- 1.6 -.- YUKARIHANBEYI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2022.02.20 10:34:07 36.1932 27.0403 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel


        2022.02.20 10:32:54 38.4858 39.2887 5.0 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2022.02.20 09:26:22 38.4617 39.3142 11.6 -.- 3.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2022.02.20 09:26:22)
        2022.02.20 09:01:57 36.3723 29.2325 5.0 -.- 2.3 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
        2022.02.20 08:50:00 38.6472 43.1540 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
        2022.02.20 08:09:20 40.7930 32.9617 1.1 -.- 2.0 -.- KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI) İlksel
        2022.02.20 07:56:48 39.9915 24.3492 13.4 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
        2022.02.20 07:22:02 35.2325 26.5068 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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        Haberler Güncel Tekirdağ'da deprem mi oldu? Son dakika depremler: 20 Şubat İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir Bandırma'da deprem mi oldu?
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