Tekirdağ'da deprem mi oldu? Son dakika depremler: 20 Şubat İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir Bandırma'da deprem mi oldu?

Muğla son dakika depremler.... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23:20'de Marmara Denizi'nde de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler...
TEDİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.20'de meydana gelen depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta olduğu belirtildi.
MUĞLA'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 22:47 Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.
Sarsıntı yerin 29.26 kilometre altında yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre yetkililere henüz olumsuz bir ihbar gelmedi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!
2022.02.20 23:20:11 40.7265 27.4015 12.4 -.- 4.2 4.1 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.20 22:47:40 36.2467 27.4653 9.5 -.- 3.9 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 21:16:13 37.8553 28.4932 17.7 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2022.02.20 21:04:24 39.4425 37.3472 7.8 -.- 2.1 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2022.02.20 20:49:50 37.5730 29.5605 4.5 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.02.20 19:38:35 36.4452 28.9412 18.5 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 18:09:57 37.1190 38.6653 0.0 -.- 2.2 -.- KOCOREN-(SANLIURFA) İlksel
2022.02.20 18:05:44 35.5505 26.1915 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel