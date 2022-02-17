Ukrayna'da bayraklar asıldı, konvoylar yola çıktı! Bölgede yaşayan Türkler Ukraynalıların Erdoğan sevgisini anlattı

NATO, RUSYA'YI YİNE YALANLADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna civarından kuvvetlerini çektiğini görmediklerini, buna rağmen "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna çevresindeki askeri yığınağın "Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'daki en büyük güç yoğunluğu" olduğunu belirten Stoltenberg, "Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil" dedi. NATO Savunma Bakanları da Rusya'ya, Ukrayna'dan kuvvetlerini çekme ve Avrupa güvenliğiyle ilgili diyalog için diplomasi yolunu seçme çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.