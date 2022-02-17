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Ukrayna'nın doğusunda bombardıman sesleri! Savaşın fitili ateşlendi mi? Ukrayna'dan ilk açıklama

Dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna-Rusya krizinden son dakika gelişmesi geldi. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler. Bu iddianın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.

17.02.2022 12:19 - Son Güncelleme: 17.02.2022 12:23
Ukrayna’nın doğusunda bombardıman sesleri! Savaşın fitili ateşlendi mi? Ukrayna’dan ilk açıklama

Son dakika haberi... Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

PEŞ PEŞE 'SALDIRI' AÇIKLAMALARI
Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler.

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Ukrayna’nın doğusunda bombardıman sesleri! Savaşın fitili ateşlendi mi? Ukrayna’dan ilk açıklama

UKRAYNA YALANLADI: ONLAR ATEŞ AÇTI
Bu iddianın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Açıklamada, ayrılıkçıların mevzilerine yönelik saldırı iddiası yalanlandı. Ukrayna ordusu da suçlamaları reddederken, asıl isyancıların Ukrayna ordusuna ateş açtığını ifade etti. Ayrılıkçıların, Luhansk'ta köye saldırdığını açıklandı.

Ukrayna’nın doğusunda bombardıman sesleri! Savaşın fitili ateşlendi mi? Ukrayna’dan ilk açıklama

İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna’nın doğusunda bombardıman sesleri! Savaşın fitili ateşlendi mi? Ukrayna’dan ilk açıklama

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin bir bölümünün 2014'te Rusya destekli isyancıların kontrolüne geçmesinin ardından pek çok defa hükümet güçleri ile isyancılar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Ukrayna’nın doğusunda bombardıman sesleri! Savaşın fitili ateşlendi mi? Ukrayna’dan ilk açıklama

OLASI ÇATIŞMA KRİZİ TIRMANDIRABİLİR
Ancak bu olay Rusya'nın Ukrayna sınırına 100,000'den fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor.

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