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    • 18.02.2022 12:16
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    • 18.02.2022 12:17
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    2022 Suya indirim yapılan iller tam liste! Suya yüzde 7 indirim hangi illerde yapıldı?

    AK Partili ve MHP'li belediyelerde suya yüzde 7 indirim yapıldı. Son dakika açıklama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, partinin belediyelerine suya yüzde 7 indirim yapılması yönünde talimat verdi. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de benzer bir talimat geldi. Bahçeli, MHP'li belediyelere 'Suya yüzde 7 indirim yapın' talimatı verdi. Peki Suya yüzde 7 indirim hangi illerde yapıldı? İşte 2022 Suya indirim yapılan iller tam liste...

    Suya yüzde 7 indirim hangi illerde yapıldı?

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li belediyelerde suya indirim yapılacağı açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de MHP'li belediyelerde suya yüzde 7 indirim talimatı verdiklerini duyurdu. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası sonrası milyonlarca vatandaş suya yüzde 7 indirimin hangi illerde yapıldığını araştırmaya başladı. Peki Suya yüzde 7 indirim hangi illerde yapıldı? İşte su indirimi yapılan illerin tam listesi...

    SUYA YÜZDE 7 İNDİRİM HANGİ İLLERDE YAPILDI?

    Vatandaşlar suya yüzde 7 indirimin uygulandığı illeri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirdim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında aydınlatacağız" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

    ''Unutulmamalıdır ki, 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiç bir mücadelede hamdolsun bizi yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmamısı sağlayacak hamlenin içindeyiz. Her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz. Milletimizi geri bırakmak için her yola başvuranlar da bu hakikati görüyor.

    "ELEKTRİK TARİFELERİ KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZ LEHİNE YENİDEN BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI TALİMATINI VERDİK"

    Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor bedeller ödüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalar nedeniyle özellikle hayat pahalılığı yaşadığını biliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Tarım desteklerinden enerjiye, KDV indirimlerinden gençlerimize yönelik adımlara kadar her alanda toplumumuzun tüm kesimlerini rahatlatacak müjdeler açıkladık. Elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlarımıza vatandaşlarımız lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdik.

    AK PARTİ'Lİ BELEDİYELER SU TARİFELERİNDE İNDİRİM UYGULAYACAK

    AK Partili belediyelerimize, su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda dediler. Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebi ile Meclis'e geldi. Meclis'te tabi ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya biz indirim getireceğiz, ekmeğe indirim getireceğiz diyorlardı. Tabi çıktı ağaları da Şanlıurfa'da Şanlıurfa'yı bize verin biz de elektriği bedava verelim dedi. Bir defa elektriğin kimde olduğundan haberi yok.

    Burada şu an itibarıyla bizler elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları en ideal şekilde atıyor ve vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz. Belediye olarak seçim dönemi söz verdin, koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Geldin yüzde 25 zam talebiyle İstanbul'da işi Meclis'e getirdin. Meclis'te de arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirdim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında aydınlatacağız.

        "KURDAKİ DALGALANMALARIN ÖNÜNE GEÇTİĞİMİZ, BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ GİBİ HAYAT PAHALILIĞININ BELİNİ BİZ KIRACAĞIZ"

        Bizimki lafta kalmaz, bizimki uygulamada. Bu adımı da hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya belediyelerimiz bu adımı attıysa tüm belediyelerimiz bu adımı atmak suretiyle Ana Muhalefete, yavrularına buradan sinyali veriyoruz. Seçim döneminde değil, seçim döneminin dışında biz bugün bu açıklamayı yapıyoruz ve süratle de arkadaşlarımız hemen Meclis'lerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar.

        Kurdaki dalgalanmaların önüne geçtiğimiz, büyümeyi sürdürdüğümüz gibi hayat pahalılığının belini biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza halen zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Onun için belediyelerimiz çarşıyı pazarı marketleri çok sıkı denetime alacaklar. Bu çerçevede küresel dengesizliklerden kaynaklanan sorunlara çözüm ararken aç gözlülük yaparak halkımıza zulmedenleri affetmeyerek hepsinden hesabını soracağız.

        Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak bundan sonra da huzurlu kılacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşu çok yakındır. Bizim için bölgemizde ve dünyada kim olduğunu, hangi niyetleri taşıdığını, hangi miktarlara sahip olduğunu bildiğimiz hasımlarımızla rakiplerimizle mücadele etmek kolaydır. Bu hasım ve rakiplerin kullandıkları tüm sinsi yöntem ve tuzakları, devreye aldıkları senaryoları bunları biliyoruz tanıyoruz. Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de içimizdeki gafiller, içimizdeki muhterisler, içimizdeki mankurtlardır. Türkiye, asırlardır ne çektiyse işte bu iç mücadeleden, iç kavgadan, iç çekişmeden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir.

        Tek parti faşizminden vesayete, darbelerden siyasi istikrarsızlıklara, ekonomik krizlerden sosyal fay hatlarının derinleştirilmesine kadar yaşanan her badirede bu tablo görülebilir.

        Bugün de aynı dertten muzdaribiz. CHP ve başındaki zat, maalesef ülkemizde demokrasinin kökleşmesine, ekonominin güçlenmesine, bölgesel ve küresel gücünün artmasına karşı oynanan oyunların koçbaşılığına soyunmuştur. Bu zihniyet, yalanlarıyla, iftiralarıyla ülkenin zararından, milletin felaketinden, insanımızın sıkıntısından medet uman siyaset anlayışlarıyla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini tüketmenin peşindedir.''

        BAHÇELİ'DEN YÜZDE 7 İNDİRİM AÇIKLAMASI

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim yapılması' talimatı üzerine 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

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        MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim yapılması' hususundaki talimatlarıyla ilgili MHP'li 229 belediye başkanına mesaj gönderdi. Durmaz'ın belediye başkanlarına mesajı şöyle:

        "Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."
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        Haberler Güncel 2022 Suya indirim yapılan iller tam liste! Suya yüzde 7 indirim hangi illerde yapıldı?
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