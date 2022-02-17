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Haberler Dünya 3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken dünya yaşanan gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. ABD, AB ve NATO açıklamalarına rağmen Ukrayna Rusya gerilimi endişeye yol açarken, son olarak Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini belirtti. Rus haber ajansları, Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek 2015 yılında bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığı haberini geçti. Ajansların son dakika açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz." dedi.

17.02.2022 12:40 - Son Güncelleme: 17.02.2022 13:05
3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği ve savaş başlatacağı iddialarına neden olan askeri tatbikatların başlatılmasının ardından Ukrayna günlerdir kırmızı alarmı yaşıyor.

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3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

Batı medyası, elde edilen istihbarat bilgilerine göre Rusya-Ukrayna savaşının 15-16 Şubat tarihlerinde çıkmasının beklendiğini açıklamıştı.

3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yaptığı açıklamada Ukrayna işgali için verilen tarihlerden biri olan 15 Şubat'ı, bir propaganda çalışması olarak nitelendirmiş ve bu tarih "Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek" açıklamasında bulunmuştu.

3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın yaptığı telefon görüşme sonrası, bölgede yükselmiş olan tansiyon bir nebze düşerken, Rusya cephesinde sınırdan asker çekme işleminin başlatıldığı belirtildi.

3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

Uluslararası toplum, savaş söylentilerinde bir diğer tarih olan 16 Şubat tarihine gözlerini dikmişken Rusya cephesinde art arda gelişmeler yaşandı.

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