3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar
Rusya-Ukrayna krizi devam ederken dünya yaşanan gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. ABD, AB ve NATO açıklamalarına rağmen Ukrayna Rusya gerilimi endişeye yol açarken, son olarak Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini belirtti. Rus haber ajansları, Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek 2015 yılında bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığı haberini geçti. Ajansların son dakika açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz." dedi.
17.02.2022 12:40
- Son Güncelleme: 17.02.2022 13:05
Uluslararası toplum, savaş söylentilerinde bir diğer tarih olan 16 Şubat tarihine gözlerini dikmişken Rusya cephesinde art arda gelişmeler yaşandı.