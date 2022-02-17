3. dünya savaşı çıkacak mı? Rusya-Ukrayna krizinde son gelişme! Gece yarısı saldırdılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yaptığı açıklamada Ukrayna işgali için verilen tarihlerden biri olan 15 Şubat'ı, bir propaganda çalışması olarak nitelendirmiş ve bu tarih "Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek" açıklamasında bulunmuştu.