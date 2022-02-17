Röntgenci Canan Kaftancıoğlu'nun "talimatım yok" yalanını bilirkişi raporu çürüttü! Talimat Kaftancıoğlu'ndan gizlilik ihlali Özçağdaş'tan

CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup 2 kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme azmettirme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DAVADA "TALİMATIM YOK" DEDİ
İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen Ekim ayında görülen ilk celsesinde sanık Canan Kaftancıoğlu, "CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflanması yönünde herhangi bir talimatım yoktur. Müştekinin nerede oturduğunu bile bilmem" dedi.
TALİMATI REDDETSE DE VİDEOLAR ORTAYA KOYUYIR
Müşteki Fahrettin Altun'un avukatları ise mahkemeye video kaydı sunarak, sanık Kaftancıoğlu'nun her ne kadar talimat verdiğini reddetse de Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını ikrar ettiğini aktardı. Mahkeme, müşteki avukatın sunduğu video kaydının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.