Başkan Erdoğan KDV oyunu yapan marketlere net cevap verdi: Öyle veya böyle fiyatlar inecek





GIDADAKİ KDV İNDİRİMİ: Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Zincir marketlerin patronlarıyla bizzat Nureddin Bey görüşüyor. Biz temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik ama 'Sizden de yüzde 7 fiyat indirim bekliyoruz' dedik. Vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine gideceğiz. 1-2 ay içerisinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz.