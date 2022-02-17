Başkan Erdoğan KDV oyunu yapan marketlere net cevap verdi: Öyle veya böyle fiyatlar inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşü gazetecilerle gündemi değerlendirdi. Şunları söyledi:
BAE İLE İLİŞKİLER: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak adımları ele aldık. Sağlık ve tıp bilimleri, sanayi ve ileri teknoloji alanlarında anlaşmalar imzaladık.
HERZOG ZİYARETİ: Suudi Arabistan'la da olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'un mart ayında ülkemize bir ziyareti öngörülüyor. Tabii bu ziyareti olumlu karşılıyoruz.