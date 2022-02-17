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    Başkan Erdoğan KDV oyunu yapan marketlere net cevap verdi: Öyle veya böyle fiyatlar inecek

    Başkan Erdoğan, Körfez'e çıkartma yaptı. Dönüşte, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda ürünlerindeki KDV indirimiyle ilgili net mesajını paylaştı: Öyle veya böyle inecek. Hepsinin üzerine gideceğiz. Vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz.

    Öyle veya böyle fiyatlar inecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşü gazetecilerle gündemi değerlendirdi. Şunları söyledi:



    BAE İLE İLİŞKİLER: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak adımları ele aldık. Sağlık ve tıp bilimleri, sanayi ve ileri teknoloji alanlarında anlaşmalar imzaladık.



    HERZOG ZİYARETİ: Suudi Arabistan'la da olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'un mart ayında ülkemize bir ziyareti öngörülüyor. Tabii bu ziyareti olumlu karşılıyoruz.



        RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ: Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Zelenski ile yakın bir diyalog içindeyiz. Bunun tansiyonun düşürülmesi için önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum.



        ELEKTRİK FATURALARI: Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz.
        6'LI GÖRÜŞME: Bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Öbür taraftan HDP'yi çıldırtıyorlar.



        GIDADAKİ KDV İNDİRİMİ: Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Zincir marketlerin patronlarıyla bizzat Nureddin Bey görüşüyor. Biz temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik ama 'Sizden de yüzde 7 fiyat indirim bekliyoruz' dedik. Vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine gideceğiz. 1-2 ay içerisinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz.



            TEKNOFEST GENÇLİĞİNE ÖVGÜ
            Erdoğan, resmi ziyaretini gerçekleştirdiği BAE'li gençlerle bir araya geldi. "Ülkemizde TEKNOFEST gençliği diye tabir ettiğimiz bu gençlik maşallah önüne çıkartılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bize de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor" dedi.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan KDV oyunu yapan marketlere net cevap verdi: Öyle veya böyle fiyatlar inecek
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