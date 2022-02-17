Basın özgürlüğü nidaları atan CHP'nin, Gençlik Kolları üyesinden bir grup yerel gazeteye saldırdı

Mersin'de, lafa gelince basın özgürlüğünden, haktan, hukuktan bahseden CHP'nin ikiyüzlü tavrını ortaya koyan bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında basın özgürlüğünün olmadığını söyleyip, "Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar büyük sorunlar yaşıyor" dediği sırada, CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup Mersin'de yerel bir gazeteye yönelik çirkin bir saldırıda bulundu. İlk olarak Mersin Haberci Gazetesi'nin yalan haber yaptığını öne süren 5 kişilik bir grup, gazetecilere sözlü tehditler savurdu.
Bu tehdidin ardından CHP İl Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Alkım Sümer ve beraberindeki yaklaşık 50 kişilik grup gazete bürosunun önünde toplandı. Sloganlar atıp tehditler savuran gruptakiler, gazetecilere yumurta attı. Gazetenin içine giren bazı grup üyeleri iki gazeteciye ve boya fırlattı.
Gazetecilerin kıyafetleri ve fotoğraf makineleri baştan aşağıya boya ile kaplandı. Saldırı sırasında İzzet Kırılmaz, "Ayağınızı denk alacaksınız. Bugün 300 kişi ile geldik yarın 3 bin kişi ile geliriz" diyerek tehdit dolu ifadeler kullandı. Saldırıya gelen tepkiler sonrasında CHP'li Alkım Sümer ve İzzet Kırılmaz, "Yaptığımızda ayıp bir şey yok" diyerek basın özgürlüğüne yönelik saldırıyı savundu. Saldırı sonrasında Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve saldırıya karıştıkları belirlenen aralarında İzzet Kırılmaz ve Alkım Sümer'in de bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.