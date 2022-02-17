Basın özgürlüğü nidaları atan CHP'nin, Gençlik Kolları üyesinden bir grup yerel gazeteye saldırdı





'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hiç de hoş olmayan, demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay basına saldırı olarak gerçekleşti. Şikâyetçi olacağız, aslında gerek de yok çünkü kamuya mal olmuş bir olay, emniyet yetkilileri gerekeni yapıyor."