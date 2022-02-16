"Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi CHP ve DSP'den ayrılan isimlerle yeni bir ittifak olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Aksakal, "Yeni bir ittifak oluşabilir. DSP her zaman siyasette yaptığı öncülüğü önderliği yapabilir. Bunları konuşmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. 1 yıl çok büyük bir zaman. Dolayısıyla önümüzdeki 1 yıl içerisinde seçim tarihine kadar biz kendimizi vatandaşa anlatabildiğimiz kadar anlatacağız. Kim doğru yapıyorsa doğru yanlış yapıyorsa yanlış diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksakak şunları söyledi:

"Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi isimlerle ittifak görüşmesi gibi bir görüşmemiz olmadı. Ancak siyasi partiler olarak görüşmelerimiz sürüyor. Tabii ki ülkenin konularına kafa da yoruyoruz ama gelin bir ittifak kuralım konusu başlamış değil. Ama bu önümüzdeki süreçte de başlamayacak anlamı taşımamalı. DSP gelenekleri ve özgün ağırlığı olan toplum tarafından bilinen bir parti. DSP böyle bir hadise içinde öncülük yapabilir."

"ÇOK ETKİLİ İSİMLER DSP'YE KATILABİLİR"

Önümüzdeki dönemde belki geçmiş dönemde çok etkili noktalarda bulunan siyasetçilerin de DSP'ye katılımları söz konusu olabilir.

Aksakal "Savcı Sayan'ın bir iddiası vardı "CHP'deki Atatürkçü unsurların gelecekteki yeri DSP'dir demişti." Ne dersiniz?" sorusuna ise "Evet o konuda görüşmelerimiz oluyor. Geçmiş dönemde Sayın Baykal ile siyaset yapan bir kısım arkadaşlarımız DSP'nin mutlak suretle parlamentoda yer alması gerektiğini ve Türkiye'nin ulusal güvenliği için öncelikli olarak bölünme riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik o ulusal duruşun mutlak suretle topluma gösterilmesi inancında oldukları gerkçesiyle bizimle bir yol yürüme arzularının olduğunu söyleyebilirim. Ama somutlaşınca daha net söyleyebiliriz." ifadeleriyle yanıt verdi.