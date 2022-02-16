Başkan Erdoğan ülke ülke örnek verdi: Türkiye en uygun elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında geliyor





Türkiye'nin Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur" dedi.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN UCUZ DOĞAL GAZ HİZMETİNİ SUNAN ÜLKEDİR"

Öte yandan Erdoğan açıklamasında, "Türkiye 100 m3'lük tüketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir" ifadelerine yer verdi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Son dönemde üzerine en çok konuşulan, istismar edilen konulardan biri de enerji fiyatlarıdır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin santral sayısını bin 808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.