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    • 16.02.2022 21:27
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    Başkan Erdoğan ülke ülke örnek verdi: Türkiye en uygun elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında geliyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında artan enerji fiyatlarına ilişkin konuştu. Türkiye'nin Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülke olduğunu belirten Başkan Erdoğan "Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur" dedi. Doğal gaz fiyatlarına da değinen Erdoğan, "Türkiye 100 m3'lük tüketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir" şeklinde konuştu.

    Erdoğan ülke ülke örnek verdi! Enerji fiyatları...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Enerji fiyatlarına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, bu konunun son zamanlarda istismar edildiğini belirterek, "Enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır" ifadelerini kullandı.



    Türkiye'nin Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur" dedi.

    "TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN UCUZ DOĞAL GAZ HİZMETİNİ SUNAN ÜLKEDİR"
    Öte yandan Erdoğan açıklamasında, "Türkiye 100 m3'lük tüketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir" ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Son dönemde üzerine en çok konuşulan, istismar edilen konulardan biri de enerji fiyatlarıdır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin santral sayısını bin 808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.



    AVRUPA'DA ELEKTRİK FİYATLARI - TÜRKİYE'DE ELEKTRİK FİYATLARI
    Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Konutlarda aylık 200 kw üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülkedir. Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur.



        AVRUPA'DA DOĞAL GAZ - TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ
        Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5.5'luk bir oran, Almanya'da 6.2'lik, Çekya'da yüzde 10'luk, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz. Türkiye 100 m3'lük tüketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.

        Geçtiğimiz yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşımızın ilave yükler altına girmesine mani olduk. Sadece bu 3 kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye'nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum.



        ELEKTRİK FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME
        Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kw olan en düşük tarife dilimini 210 kw'a yükseltmiştik. Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını görülmektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların karawrını aldık. 210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.



        DOĞALGAZ DESTEĞİ
        Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında dğeişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır.
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        Kabine sonrası önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ülke ülke örnek verdi: Türkiye en uygun elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında geliyor
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