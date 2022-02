Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Milletimizi iki asırdır demokraside ve kalkınmada geri bırakmak için her yola başvuranlar bu hakikati görüyor. 2023 bir kader seçimidir. Hiç şüphesiz her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Her kesimin gelirlerini arttırarak her kesimi yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Kabine sonrası aldığımız yeni kararları paylaştık. Son dönemde çokça gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara yeniden değerlendirme yapılması talimatını verdik.



AK PARTİLİ BELEDİYELERE SUDA İNDİRİM ÇAĞRISI

Tüm AK Partili belediyelere bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz ne buyuz, biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.