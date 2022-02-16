Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2022 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 09:41
    ABONE OL

    Altı partinin katıldığı yuvarlak masadan ihanet çıktı! Ayasofya müze, Adalar Yunan'a, sondajlar bitecek... Batı'ya ne söz verdiler?

    Altı partinin katıldığı yuvarlak masadan sayısız ihanet çıktı! Verilen taahhütler Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışmaya açacak cinsten ve buram buram emperyalizme teslimiyet kokuyor. Bildiride, Ayasofya’dan Ege adalarına, Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Türkiye’ye dayatmada bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kararlarının uygulanacağı ilan edildi. İşte 6 partinin imza attığı sayısız ihanet taahhütleri...

    Altı partinin katıldığı yuvarlak masadan ihanet çıktı!

    6 muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu. 6 partinin lideri, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.


    MASADAN İHANET ÇIKTI!
    Ankara'da CHP öncülüğünde bir araya gelen 6 partinin 'yuvarlak masa' toplansından Türkiye'nin egemenlik haklarını tartışmaya açacak taahhütler çıktı.

    6 muhalif parti HDPKK ile gizli ilişki yaşayacak!


    6 partinin yayınladığı bildiride, Ayasofya'dan, Ege adalarına, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar Türkiye'ye birçok konuda dayatmada bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kararlarının uygulanacağı ilan edildi.

    ORTAK BİLDİRİ YAYINLADILAR
    Pazar günü Ankara'da yuvarlak masada bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Ali Babacan'ın zirve sonrasında ortak bir bildiri yayınladı. 6 muhalefet lideri iktidara gelmeleri durumda izleyecekleri yol haritasını açıkladı.

    Liderler bildiride, Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Birliği (AB) karar ve normlarına uymayı taahhüt etti. Muhalefetin sözde 'demokratik ülke inşa etmek için" hayata geçirmeyi vaat ettiği AK ve AB kararlarında Türkiye'nin egemenlik haklarından tavizler isteniyor. İşte o kararlardan bazıları:

        1- AYASOFYA YENİDEN MÜZE OLSUN

        Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesi üzüntü verici. Karardan vazgeçin. Ayasofya'yı yeniden müzeye dönüştürün.

        2- ADALARI YUNANİSTAN'A VERİN

        Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermeli.

        3- AKDENİZ'DE SONDAJI DURDURUN

        Sondaj ve sismik arama gemilerini Akdeniz'den çekin. Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine derhal son verin. Avrupa Birliği ile kapsamlı bir diyaloğa tam ve iyi niyetle katılın.

        4- TERÖR OPERASYONLARI BİTSİN

        Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'ye karşı başlatılan askeri operasyon/ harekata son verin. Suriye'den askerinizi çekin.

        5-LİBYA'DAN ÇEKİLİN

        Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma geçersizdir. Türkiye diğer yabancı güçler gibi Libya'dan çekilmelidir.

        6-KAVALA VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK

        AİHM kararları uygulanarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın. Kararların gereği yerine getirilmezse Türkiye'ye yaptırım uygulansın.

        7- MARAŞ YENİDEN KAPATILSIN

        Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasına karşıyız. Maraş'ta atılan tüm adımların derhal geri alınsın. Aksi halde tüm araç ve seçenekler kullanılacak.

        8-İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GERİ GELMELİ

        Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yeniden gözden geçirmeli.

        9-ÖCALAN'A 'UMUT HAKKI' VERİN

        AİHM kararı uyarınca ömür boyu hapis cezası alan Abdullah Öcalan'a ve diğer mahkumlara "umut hakkı" verilsin.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ruslar geri çekiliyor
        Haberler Güncel Altı partinin katıldığı yuvarlak masadan ihanet çıktı! Ayasofya müze, Adalar Yunan'a, sondajlar bitecek... Batı'ya ne söz verdiler?
            SON DAKİKA