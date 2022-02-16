CHP'li İBB'nin suya yapacağı %90 - 175 arasındaki fahiş zamma AK Parti ve MHP 'dur' dedi!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarına yüzde 90 ile yüzde 175 arasındaki yapmak istediği fahiş zamma AK Parti ve MHP geçit vermedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplandı. Genel Kurul toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
Uzun süren tartışmalar sırasında meclis üyeleri arasında çıkan arbede nedeniyle toplantıya bir süre ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından oturum İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından tekrar toplandı.
AK PARTİ VE MHP OYLARI İLE REDDEDİLDİ
Okul, gündemdeki maddeleri tek tek oylamaya sundu. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oyçokluğu ile reddedildi.
Oylamanın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "CHP ve İYİ Parti olarak 1,2,3 ve 4 numaralı maddelere 'evet' verdik, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi" dedi.