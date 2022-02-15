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    • Güncel
    • 15.02.2022 18:44
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    • 15.02.2022 19:00
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    Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP'liler Mersin'de gazete binasına saldırdı!

    Basın özgürlüğünden bahsedip her fırsatta demokrasi havariliğine soyunan Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin'de yayın yapan Haberci Gazetesi'nin genel merkezine çirkin bir saldırda bulundu. Aralarında CHP Gençlik Kolları İl Başkanı ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı'nın da olduğu birçok partili ismin karşıtığı skandal olay başta gazete çalışanları ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’liler o gazete saldırdı!

    Mersin'de yayın hayatını sürdüren yerel gazetelerden biri olan Haberci Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Gençlik Kolları İl Başkanı, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki birçok CHP'li isim tarafından çirkin bir saldırıya uğradı.



    Haberci Gazetesi'nin genel merkezini basan CHP'li isimler, gazete binasına boyalı ve yumurtalı saldırıda bulunup çalışanlara da sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı.



    GAZETE ÇALIŞANI: "CHP'Lİ 100 KİŞİ BİNAYI BASTI"
    Gazete çalışanı Hediye Eroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden saldırı ile ilgili açıklamadaq bulundu.

    Olayın baş aktörünün CHP'li isimler olduğunun altını çizen Eroğlu, "Gazetemiz Haberci'ye bugün ikinci defa saldırı girişimi oldu. CHP'li yaklaşık 100 kişi gazeteyi bastı adeta. Mersin için Türk basın tarihi için ve demokrasi için utanç günü" ifadelerini kullandı.



        "ALÇAK BİR SALDIRI"
        İbrahim Aydemir isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Mesleğe ilk adım attığım yer Mersin Haberci Gazetesi bugün alçakça bir saldırıya uğradı. Susturulmaya çalışıldı. Bu saldırı sadece Haberci Gazetesi'ne değil tüm basına yapılan saldırıdır" şeklinde konuştu.



        BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN BAHSEDEN CHP GAZETEYE SALDIRIYOR!
        Selçuk Tultak isimli bir vatandaş ise, CHP'lilerin Mersin Haberci Gazetesi'ne yaptığı saldırıyı "Basın özgürlüğünden bahseden CHP'liler gazete basıyor, sözlü ve fiziki saldırıda bulunuyor. Eleştirdiğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Yarın ne yapacaksınız? Hoşunuza gitmeyen her şeye saldıracak mısınız?" sözleriyle değerlendirdi.



        Skandal olaya Mersin Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.



            "ADİL AKTAY VE VAHAP SEÇER BİR DAKİKA O KOLTUKTA OTURMASIN"
            Öte yandan sosyal medya üzerinden yayın yapan 'Sansayonel Haber' isimli platformdan da konuya ilişkin zehir zemberek bir açıklama geldi.



            İşte o açıklamadan satır başları;

            Yahu siz nesiniz ve kendinizi ne zannediyorsunuz? Hadi daha da ileri gideyim; Böyle bir densizlik için size bu gücü kim sağlıyor? Taş Bina'daki Özel Kalem'in yanındaki odaya yerleştiriliş sabıkalılar mı? Mafya mısınız? Hani CHP iktidarında özgürlük vardı! Cesarete bak; Biri CHP İl Gençlik Kolları Başkanı diğer CHP Gençlik Kollarlı MKYK üyesi ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, bir de unutmadan ikisi de Büyükşehir çalışanı. Sizden olmayana hak tanımayacaksınız yani anlaşıldı. Daha sadece bir belediye aldınız Mersin'de böylesiniz. Ya bir de iktidara gelseniz... İşte çıkardığınız binlerce gariban yetmedi şimdi de mafyaclığa mı soyundunuz yazık size! Bir daha bu cahil cesaretliler Mustafa Kemal'in partisiyiz demesin. Bunlar prim veren İl Başkanı Adil Aktay ve Vahap Seçer de bir dakika o koltuklarda oturmasın, istifa etsin.

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