Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP'liler Mersin'de gazete binasına saldırdı!





İşte o açıklamadan satır başları;



Yahu siz nesiniz ve kendinizi ne zannediyorsunuz? Hadi daha da ileri gideyim; Böyle bir densizlik için size bu gücü kim sağlıyor? Taş Bina'daki Özel Kalem'in yanındaki odaya yerleştiriliş sabıkalılar mı? Mafya mısınız? Hani CHP iktidarında özgürlük vardı! Cesarete bak; Biri CHP İl Gençlik Kolları Başkanı diğer CHP Gençlik Kollarlı MKYK üyesi ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, bir de unutmadan ikisi de Büyükşehir çalışanı. Sizden olmayana hak tanımayacaksınız yani anlaşıldı. Daha sadece bir belediye aldınız Mersin'de böylesiniz. Ya bir de iktidara gelseniz... İşte çıkardığınız binlerce gariban yetmedi şimdi de mafyaclığa mı soyundunuz yazık size! Bir daha bu cahil cesaretliler Mustafa Kemal'in partisiyiz demesin. Bunlar prim veren İl Başkanı Adil Aktay ve Vahap Seçer de bir dakika o koltuklarda oturmasın, istifa etsin.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN