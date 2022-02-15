Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP'liler Mersin'de gazete binasına saldırdı!

Mersin'de yayın hayatını sürdüren yerel gazetelerden biri olan Haberci Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Gençlik Kolları İl Başkanı, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki birçok CHP'li isim tarafından çirkin bir saldırıya uğradı.
Haberci Gazetesi'nin genel merkezini basan CHP'li isimler, gazete binasına boyalı ve yumurtalı saldırıda bulunup çalışanlara da sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı.
GAZETE ÇALIŞANI: "CHP'Lİ 100 KİŞİ BİNAYI BASTI"
Gazete çalışanı Hediye Eroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden saldırı ile ilgili açıklamadaq bulundu.
Olayın baş aktörünün CHP'li isimler olduğunun altını çizen Eroğlu, "Gazetemiz Haberci'ye bugün ikinci defa saldırı girişimi oldu. CHP'li yaklaşık 100 kişi gazeteyi bastı adeta. Mersin için Türk basın tarihi için ve demokrasi için utanç günü" ifadelerini kullandı.