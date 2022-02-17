BAE ile imzalar atıldı: 10 milyar dolarlık yatırımda ilk sıra savunmanın! 6 sektör öncelikli

En kısa sürede İstanbul ya da BAE'de ticaret ve sanayi odası federasyonları ile seri toplantılara başlayacaklarını anlatan Olpak, "Öncelikle bize çok güçlü bir müteahhitlik sektörümüz olduğunu ve bu kasımızdan faydalanmak istediklerini söylediler. 'Bizim bu alanda açığımız var ve ihtiyacımız var' dediler. Biz de başta bu alan olmak üzere seri toplantılarla 10-15'er kişilik gruplar halinde görüşmeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.