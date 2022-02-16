CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yalanını bilirkişi raporu ortaya çıkardı

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde yapılan son duruşmada FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları, bilirkişi raporuna itiraz etti, HTS kayıtlarının da dosyaya eklenmesi talebinde bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Sanıklar son duruşmada bilirkişi raporuna karşı savunma haklarını kullandı. Bilirkişi raporunda Özlem Çerçioğlu'nun üst yönetici sıfatıyla atamalarda sorumlu olduğu ve Erkan Karaarslan önerisiyle atamaları gerçekleştirdiği belirtildi.
Başkan Çerçioğlu savunmasında her ne kadar belediye mevzuatında sorumlu kendisi olduğu bildirilse de İSKİ yönetmeliğine göre sorumluluğun genel müdürde olduğunu, davanın sanıkları arasındaki üst düzey yöneticileri kendisinin atamadığını ifade ederek suçu çalışma arkadaşına attı. Çerçioğlu sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi ASKİ'den sorumlu olduğunu iddia etti.