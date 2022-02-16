CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yalanını bilirkişi raporu ortaya çıkardı

ATAMALARDA ÇERÇİOĞLU'NUN İMZASI VAR

Ancak bilirkişi raporunda Çerçioğlu'nun davanın sanıkları arasında yer alan birçok üst düzey yöneticinin atamasında imzası olduğu belgelendi. Erkan Karaarslan tarafından yönlendirilen kişilerin atamasını kendi imzasıyla yapan Çerçioğlu'nun savunmasında tüm bunları inkar etmesi şaşkınlık yarattı. Çerçioğlu'nun bu savunması 'ceza almaktan korkuyor' yorumlarına neden oldu. Mahkeme bir sonraki duruşması 10 Mayıs'a erteledi.