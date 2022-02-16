İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Sıla Şentürk' mesajı: Sürecin yakın takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.