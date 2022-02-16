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    • 16.02.2022 23:11
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Sıla Şentürk' mesajı: Sürecin yakın takipçisi olacağız

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ’Sıla Şentürk’ mesajı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

    Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



    "YÜREĞİMİZ YANDI"
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüreğimiz yandı… Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır… Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Sıla Şentürk' mesajı: Sürecin yakın takipçisi olacağız
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