CHP’li Bilecik Belediyesi'nin rüşvet skandalının ardından içme suyu rezilliği! Şebeke suyunda rota virüsü tespit edildi

Rüşvet, rant ve arazi vurgunlarıyla çalkalanan CHP'li Bilecik Belediyesi, şebeke suyunu mikroptan arındıran klorlama makinelerini çalıştırmadığı için yüzlerce vatandaş hastanelik oldu. 1 Şubat tarihinden bu yana hastanelere özellikle çocuklar başta olmak üzere yüksek ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikâyetlerle gidenlerin sayısı her geçen gün arttı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün su analiz raporlarında suda koliform bakteri ve e.coli tespit edildi. Belediyeye uyarı yazısı gönderildi. Buna rağmen belediye, klorlama makinelerini çalıştırmadı. Bu gelişmeler karşısında rahatsızlığını öne süren il sağlık müdürü ise izne ayrıldı. Belediye Zabıta Müdürü Sali Yılmaz ise şaka gibi bir paylaşım yaparak, "İçiniz rahat olsun, sularımız temiz" diyerek acil servislere akın eden vatandaşları ve olayı kamuoyuna duyuran haberleri yalanladı. Yaşanan salgında rakamlar hızla artınca, Bilecik'e gönderilen uzman ekipler çeşitli noktalardan bir kez daha su numuneleri aldı. Son analizde ise içme suyunda tehlikeli bir bakteri olan "rota virüsü" tespit edildi. Yeni analiz raporu belediyeye gönderilerek klorlama sistemlerinin çalıştırılması istendi.