



-Hıristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya'daki (Batı) sinsi oyunları terk etmek.

-Patrikhane'nin Ekümenliğini bir an önce tanımak, Halki'deki (Heybeliada) Ruhban Okulu'nu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek.

-Ayasofya'yı Doğu Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Tapınak-sembolü olarak Ekümenik Patrikhane'ye vermek.

– İşlediği soykırımları, ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak.

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