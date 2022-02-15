Bilecik'te zehirli sudan kaynaklanan skandal salgının nedeni belli oldu! İçme suyunda norovirüs tespit edildi





NOROVİRUS NEDİR?

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü içme suyunda tespit edilen norovirusün, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüs türü olduğunu açıkladı.Virüsün en sık kişiden kişiye temas ve sudan bulaştığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Virusün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir. Bu nedenle kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmeli, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir."

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