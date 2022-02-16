Diyanet 2022 Şaban ayı hangi tarihte başlayacak? Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayı ibadetleri neler, oruç tutulur mu?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Şaban ayı ne zaman 2022 araştırmalarını yoğun bir şekilde yapıyor. Mübarek Üç Aylar 2 Şubat'ta Receb ayı ile birlikte başladı, sırasıyla Şaban ve Ramazan ayları olarak devam edecek. İslam dünyası için büyük önem taşıyan ve bol bol ibadetlerin yapıldığı Üç Aylar'ı bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Peki Diyanet 2022 Şaban ayı hangi tarihte başlayacak? Şaban ayı ibadetleri neler, oruç tutulur mu?
2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili