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    • Güncel
    • 15.02.2022 20:52
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    • 15.02.2022 21:14
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    Başkan Erdoğan'dan BAE ziyaretine ilişkin açıklama! Twitter'dan peş peşe paylaştı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.

    takvim.com.tr
    Başkan açıkladı: Memnuniyet duyuyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.40'ta başkent Abu Dabi'den ayrıldı.

    Erdoğan BAE ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.

    Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.

    "ANLAŞMALAR AHDî ZEMİNİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"
    İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz.

    Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.

        "İŞ BİRLİĞİ İRADESİNİN KARŞILIKLI OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
        İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

        Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."

        MAKTUM'A TEŞEKKÜR
        Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri, kıymetli kardeşim Al Maktum'a nazik ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum." dedi.
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