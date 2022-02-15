Başkan Erdoğan'dan BAE ziyaretine ilişkin açıklama! Twitter'dan peş peşe paylaştı

Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."

MAKTUM'A TEŞEKKÜR

Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri, kıymetli kardeşim Al Maktum'a nazik ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum." dedi.