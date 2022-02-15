Başkan Erdoğan'dan BAE ziyaretine ilişkin açıklama! Twitter'dan peş peşe paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.40'ta başkent Abu Dabi'den ayrıldı.
Erdoğan BAE ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.
Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.
"ANLAŞMALAR AHDî ZEMİNİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"
İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz.
Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.