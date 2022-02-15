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    • 15.02.2022 06:59
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    CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun yalanını bilirkişi ortaya çıkardı!

    Son dakika haberi! CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile birlikte yargılandığı davanın duruşması Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çerçioğlu, Karaarslan tarafından yönlendirilen kişilerin atamasını kendi imzasıyla yaptığını bilirkişi raporlarına rağmen inkar etti.

    Çerçioğlu’nun yalanını bilirkişi ortaya çıkardı!

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile birlikte yargılandığı davanın duruşması Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Duruşmada sanık avukatları, Özlem Çerçioğlu'nun üst yönetici sıfatıyla atamalarda sorumlu olduğu ve Erkan Karaarslan'ın önerisiyle atamaları gerçekleştirdiği belirtilen bilirkişi raporuna itiraz etti.

    Çerçioğlu savunmasında her ne kadar belediye mevzuatında sorumlunun kendisi olduğu bildirilse de İSKİ yönetmeliğine göre sorumluluğun genel müdürde olduğunu, davanın sanıkları arasındaki üst düzey yöneticileri kendisinin atamadığını ifade ederek suçu çalışma arkadaşına attı.

    Sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi ASKİ'den sorumlu olduğunu iddia etti.

        Ancak bilirkişi raporunda, Çerçioğlu'nun davanın sanıkları arasında yer alan birçok üst düzey yöneticinin atamasında imzası olduğu belgelendi.

        İMZALADIĞI ATAMALARI İNKAR ETTİ
        Karaarslan tarafından yönlendirilen kişilerin atamasını kendi imzasıyla yapan Çerçioğlu'nun savunmasında bunları inkâr etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

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        Haberler Güncel CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun yalanını bilirkişi ortaya çıkardı!
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