CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun yalanını bilirkişi ortaya çıkardı!

Çerçioğlu savunmasında her ne kadar belediye mevzuatında sorumlunun kendisi olduğu bildirilse de İSKİ yönetmeliğine göre sorumluluğun genel müdürde olduğunu, davanın sanıkları arasındaki üst düzey yöneticileri kendisinin atamadığını ifade ederek suçu çalışma arkadaşına attı.