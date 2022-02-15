Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü? Recep ayının 15. gecesi kandil mi? 16 Şubat bugün Recep ayının kaçıncı günü?

Rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardan olan Recep ayı başladı. Bu önemli günlerde İslam alemi bol bol dua edip, ibadetlerini yerine getiriyor. Recep ayının 13.14. ve 15. gecesi Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu gecelerdir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peygamberimiz, o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. Özellikle Recep ayının 15. gecesi dinimiz açısından önemli günlerden biridir. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman? Recep ayının 15. günü kılınacak namazlar nelerdir? Recep ayının 15. günü hangi ibadetler yapılır? Recep ayının 15. gecesi kandil mi? İşte tüm merak edilenler!
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Recep ayının 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
Recep ayının 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
Recep ayının 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba
Recep ayının 13. 14. 15. geceleri tarihleri:
Recep ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece
Recep ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece
Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece
Regaip gecesi, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Kur'an ve oruç ayı Ramazan-ı şerifin müjdesini getirir. Günahlardan arınmak için sunulan imkân ve fırsatları; Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretini bizlere hatırlatır. Her yıl gelen Regaip gecesi rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaip, Recep ayının da ilk cuma gecesidir.