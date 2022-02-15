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    • 16.02.2022 10:01
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    Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü? Recep ayının 15. gecesi kandil mi? 16 Şubat bugün Recep ayının kaçıncı günü?

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Peki, 16 Şubat bugün Recep ayının kaçıncı günü? Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü? Recep ayının 15. gecesi kandil mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü?

    Rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardan olan Recep ayı başladı. Bu önemli günlerde İslam alemi bol bol dua edip, ibadetlerini yerine getiriyor. Recep ayının 13.14. ve 15. gecesi Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu gecelerdir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peygamberimiz, o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. Özellikle Recep ayının 15. gecesi dinimiz açısından önemli günlerden biridir. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman? Recep ayının 15. günü kılınacak namazlar nelerdir? Recep ayının 15. günü hangi ibadetler yapılır? Recep ayının 15. gecesi kandil mi? İşte tüm merak edilenler!

    RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Recep ayının 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

    Recep ayının 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

    Recep ayının 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

    Recep ayının 13. 14. 15. geceleri tarihleri:

    Recep ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece

    Recep ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece

    Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece

    Regaip gecesi, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Kur'an ve oruç ayı Ramazan-ı şerifin müjdesini getirir. Günahlardan arınmak için sunulan imkân ve fırsatları; Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretini bizlere hatırlatır. Her yıl gelen Regaip gecesi rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaip, Recep ayının da ilk cuma gecesidir.

        PEYGAMBERİMİZİN ÜÇ AYLAR DUASI

        Recep ayının fazileti

        Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır.

        Peygamberimiz (s.a.s) Receb ayı girdiğinde şöyle dua etmiştir:

        "Allah'ım! Receb ve Şâban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır...". (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189)

        Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:

        "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua kabul edilir: Cuma gecesi, kurban ve ramazan bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler), recebin ilk (cuma) gecesi (Regaib kandili), şabanın ortasında bulunan gece (Berat kandili)." Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3711

        RECEP AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.



        RECEP AYININ 13, 14 ,15. GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ...

        Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60).

        Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

        Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

        RECEP ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

        Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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