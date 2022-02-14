Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı







2'Sİ HDP İLÇE BAŞKANI!

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş'ın yanı sıra M.A.D., A.T., C.A., M.C.A., M.H., N.T., V.E. ile Suriye uyruklu H.K. gözaltına alındı.