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    • Güncel
    • 14.02.2022 20:08
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    • 14.02.2022 20:23
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    Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı

    Manisa'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda  Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş’ın yanı sıra 1’i yabancı uyruklu toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    PKK’ya operasyon: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı

    Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.




    2'Sİ HDP İLÇE BAŞKANI!
    PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş'ın yanı sıra M.A.D., A.T., C.A., M.C.A., M.H., N.T., V.E. ile Suriye uyruklu H.K. gözaltına alındı.



    Şüphelilerin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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