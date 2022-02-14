CHP'li İBB'nin uyguladığı zamlar İBB Meclisi'ne damgasını vurdu: Yüzde 23 kar payından vazgeçin

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek zammı, su ve akbil zamları İstanbullulara hayatı zorlaştırıyor.

ENERJİ KRİZİ KÜRESEL BOYUTTA

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ben faturalarımı ödemeyeceğim, siz de ödemeyin' çağrısı üzerine gündeme gelen fatura meselesi hakkında bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Şubat ayı 1'inci oturumunda öneride bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Enerji konusunda büyük bir küresel kriz yaşandığı hepimizin malumudur. Bütün dünyada yaşanan bu krizden en az hasarla çıkabilmek için hükümetimiz her türlü tedbiri almakta ve her türlü fedakârlığı yapmaktadır. Kesintisiz enerji sağlamak için büyük çaba sarf etmekte ve krizin ortaya çıkardığı fiyat artışlarını faturalara tam olarak yansıtmayıp, elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 sübvansiyon sağlamaktadır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN İBB UYARMIŞTI

CHP Genel Başkanının ciddiyetten uzak bir şekilde 'elektrik zamlarını geri almazsanız, faturamı ödemeyeceğim' diyerek provakatif bir kampanya başlattığını belirten Göksu, "Gerçi bu çağrısına bırakın milletimizin kulak asmasını, CHP'li İBB yönetimi bile kulak asmadı ve üstüne bir de çağrıda bulunarak "Sakın Kılıçdaroğlu'nu dikkate almayın. Faturalarınızı ödeyin" dedi.

Hiçbir ekonomik öneri içermeyen bu hukuksuz çağrı, ancak ve ancak acziyet, siyasetsizlik ve sorumsuzlukla izah edilebilir. Ayrıca CHP Genel Başkanına bir teklifim var. Mademki yüksek faturalardan şikâyet etmektedir o halde şu an İGDAŞ'ın uyguladığı yüzde 23 oranındaki kâr miktarından bir süreliğine vazgeçsinler. İstanbul'daki doğalgazın şu anki satış fiyatı olan 2,87 TL'nin yüzde 23'u yani 0,66 TL'si İGDAŞ'ın kârıdır"