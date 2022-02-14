Terör örgütü PKK propagandası yapan HDP'li Irgat'a dava: Beş yıl hapsi isteniyor

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede şüphelinin, Ankara'da terör örgütü PKK'ya müzahir kişilerle irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin, örgütün güdümünde faaliyet gösteren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği legal, illegal bazı toplantı, etkinlik ve eylemlere katıldığı belirtilen iddianamede, Irgat'ın bu doğrultuda Çankaya'daki Sakarya Caddesi'nde HDP binası önünde "Beyaz Bayrak İnisiyatifi" altında toplanan kişilerle bir araya geldiği vurgulandı.