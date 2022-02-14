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    • 14.02.2022 18:58
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    Terör örgütü PKK propagandası yapan HDP'li Irgat'a dava: Beş yıl hapsi isteniyor

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li eski vekil Mizgin Irgat hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame kabul edildi.

    Örgüt propagandası yapan HDP’li Irgat’a dava!

    Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede şüphelinin, Ankara'da terör örgütü PKK'ya müzahir kişilerle irtibatlı olduğu öne sürüldü.

    Şüphelinin, örgütün güdümünde faaliyet gösteren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği legal, illegal bazı toplantı, etkinlik ve eylemlere katıldığı belirtilen iddianamede, Irgat'ın bu doğrultuda Çankaya'daki Sakarya Caddesi'nde HDP binası önünde "Beyaz Bayrak İnisiyatifi" altında toplanan kişilerle bir araya geldiği vurgulandı.



    PKK'YI ÖVÜCÜ MARŞLAR...
    Söz konusu etkinlikte terör örgütü PKK'yı övücü marşlar söylendiği belirtilen iddianamede, şüphelinin burada bir konuşma yaptığı bildirildi ve konuşmadan ifadelere yer verildi.



    TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
    İddianamede, şüpheli Mizgin Irgat'ın bu konuşmada örgüt propagandası kapsamında söylemlerde bulunduğu ifade edilerek şüpheli hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

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    Örgüt propagandası yapan HDP’li Irgat’a dava!
    Haberler Güncel Terör örgütü PKK propagandası yapan HDP'li Irgat'a dava: Beş yıl hapsi isteniyor
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