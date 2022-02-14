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    • 14.02.2022 19:35
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    BAE resmi ajansıdan Türkçe video: Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. BAE resmi haber ajansı WAM, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı. Videoda, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." ifadeleri yer aldı.

    AA
    BAE resmi ajansıdan Türkçe video

    Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yeniden başlayan ilişkiler kararlı şekilde ilerliyor.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı.

    BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından "BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor" ifadesiyle paylaşıldı.

    Erdoğan'ın ülkeye ulaştığı saatlerde yayınlanan video, BAE'li birinin "Hoş geldiniz" ifadesiyle başlıyor.

    "BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE TÜRKİYE, KARDEŞİZ... "
    Videoda ayrıca farklı kişilerce dile getirilen şu ifadelere yer veriliyor:

    "Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

    Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.

    13 ANLAŞMA İMZALANDI
    Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümeti arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

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