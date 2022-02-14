BAE resmi ajansıdan Türkçe video: Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz...

Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yeniden başlayan ilişkiler kararlı şekilde ilerliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı.

BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından "BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor" ifadesiyle paylaşıldı.