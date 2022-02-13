Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KDV açıklaması: Yüzde 8'den yüzde 1'e inecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şöyle konuştu:

GIDA ÜRÜNLERİ KAPSAMDA

"Enflasyon ile mücadele topyekün bir kararlılığı, inancı, fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır."

PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Başkan Erdoğan yapılan KDV indiriminin haricinde firmalardan da indirim beklediklerini belirterek, "Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz." dedi. Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz."

DENETİM YAPILACAK

Üretim, toptan ve perakende gıda sektörlerinden sadece indirim arzularını ifade etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda bir denetim seferberliği de başlattıklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları Enflasyonla Mücadele Timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir" ifadelerini kullandı.

TİM KURULDU

Enflasyonla mücadele için vergi denetmenlerinden oluşacak bir Tim kurulacağını söyleyen Nebati, "Enflasyon ile mücadelede ortaya konulacak adımların fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip etmek ve fahiş fiyatla mücadele ana önceliğimiz olacak. Arztalep dengesiyle uyuşmayan, kur bahanesiyle oluşturulan fiyat hareketleriyle ilgili en sert tedbirleri alacağız" dedi.

MOBİL DENETİM

Bakan Nebati, 'Birlikten Berekete' adını verdikleri programa destek veren işyerleri ve ürünlerini vatandaşların anlık takip etmeleri için de bir mobil uygulama kurulacağını açıkladı. Bu uygulamayla enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarının ürün ve takibi yapılacak. Toplam alışveriş tutarı hesaplanabilecek. Böylece tüketiciye fiyat kıyaslama imkanı sağlanacak.

YASTIK ALTINA BÜYÜK TEKLİF

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz." dedi.

FİZİKİ OLACAK

Bakan Nebati sistem ile altınların fiziki olarak da yatırılıp çekilebileceğini belirterek şunları söyledi: "Vatandaşlar fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler. Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklar."

60 MİLYARLIK NEFES

Bakan Nebati, toplantıda Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini de açıkladı. 60 milyar liralık destek yapılacağını bildiren Nebati, yatırım destek paketi, ihracat destek paketi ve işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi devreye soktuklarını söyledi. Yatırım destek paketinin 25 milyar liradan oluştuğunu belirten Nebati, "Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. İşletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0,24 TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak. Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak." dedi.