Altınlar kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme dahil edilecek! Detayları Bakan Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye yeni destek paketini açıkladı. Sunumun en önemli gündem maddelerinden biri de Yastıkaltı altınlardı. Yastıkaltı Altın konusunda detaylar da belli oldu. Buna göre vatandaşlar Vatandaşlar fiziki altın tasarrufları kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı ise 1500'ün üzerinde olacak.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında 1500'ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaların başladığını söyledi.

Nebati, "Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet Amca, Ahmet Dayı, Ayşe Teyze çocuklarının geleceğe, kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak." dedi.