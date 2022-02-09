İsrail istihbaratı MOSSAD'la bağlantıları tespit edilen sanıklar yargılanıyor: "Gazze'de bir daha güneş yüzü bile göremeyiz"
Suriye ve Filistin uyruklu tutuklu 16 sanığın, İsrail gizli servisi MOSSAD adına Türkiye'de yaşayan Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerle ilgili bilgi topladıkları iddiasıyla "casusluk" suçundan yargılandığı dava, sanık savunmalarının alınmasıyla sürdü. Tutuklu sanıklardan Yasin M. A. Abufesetfes, "Ailemde İsrail ile savaşırken şehit düşenler var. Casusluk ya da işbirlikçiliği aklımdan bile geçirmedim. Böyle bir şey olsa ben ve ailem Gazze'de bir daha güneş yüzü bile göremeyiz" dedi.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen tutuklu sanıklar Arapça tercüman aracılığıyla savunmalarını yaptı.
Gizli bilgi ve verileri temin ederek ülke güvenliğini tehdit edecek şekilde servis ettiği iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jaser H.J. Alsoudi, Ahmad Zaid ve Abdülkadir Barakat'ı tanımadığını belirterek, "Gazze'de yaşayan amcamın oğlu havale geleceğini söyledi. Gazze'ye havale olmadığı için benim almamı istedi. Havaleyi alıp amcamın oğluna gönderecektim. Gidip aldım. Daha sonra amcamın oğlunun söylediği başka bir havale ofisinden parayı amcamın oğluna gönderdim. Bunların hepsi bir saat sürdü. Sonra işe döndüm. Hepsi bundan ibaret." dedi.
Amcasının kalp rahatsızlığı olduğunu ve bu paranın amcasının tedavisi için gönderildiğini anlatan Alsoudi, "Türkiye'ye geldiğimden beri bana gelen, benim teslim aldığım tek havaledir. Amcamın oğluna 'Bu para kimden gelecek?' diye sorduğumda 'Arkadaşımdan' dedi. Makbuzun üzerinde gönderen kişinin ismi yerinde 'Sıfır' yazıyordu." diye konuştu.
5 BİN DOLAR...
Sanıklardan Mohammed H.I. Barazaq da havale meselesinin doğru olduğunu ve Ankara'da yaşayan yengesinin kardeşinin kendisini aradığını anlatarak, "Bana havale gelecek, İstanbul'a gelerek alabilir misin?' diye sordu. Gidip havaleyi aldım. İstanbul'a gelip parayı alıp gitti. 5 bin dolardı." dedi.