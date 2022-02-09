İsrail istihbaratı MOSSAD'la bağlantıları tespit edilen sanıklar yargılanıyor: "Gazze'de bir daha güneş yüzü bile göremeyiz"

Gizli bilgi ve verileri temin ederek ülke güvenliğini tehdit edecek şekilde servis ettiği iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jaser H.J. Alsoudi, Ahmad Zaid ve Abdülkadir Barakat'ı tanımadığını belirterek, "Gazze'de yaşayan amcamın oğlu havale geleceğini söyledi. Gazze'ye havale olmadığı için benim almamı istedi. Havaleyi alıp amcamın oğluna gönderecektim. Gidip aldım. Daha sonra amcamın oğlunun söylediği başka bir havale ofisinden parayı amcamın oğluna gönderdim. Bunların hepsi bir saat sürdü. Sonra işe döndüm. Hepsi bundan ibaret." dedi.