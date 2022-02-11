CHP'li İBB'den büyük skandal! İstanbul İtfaiyesi ekipleri yangını söndürüp gidince 4 işçi tuvalette can verdi

Güngören'de bir tekstil imalathanesindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin ölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ihmalinin olduğu ortaya çıktı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yangın söndürdükten sonra bina içerisindeki bir tuvalete girerek yangından korunmak için kendilerini kilitleyen 4 işçiyi fark etmedikleri öğrenildi.
Yangının saat 13.30 sıralarında başladığı, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale edildiği, saat 16.30 sıralarında yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.
Ayakta tedavi edilen bir işçinin saat 18.30 sıralarında verdiği ifadenin ardından 4 işçinin tuvalette dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.