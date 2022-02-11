Son dakika: TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’den A Haber’de önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

A Haber'de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Gündem Özel, savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'tan canlı yayınla Türk savunmasındaki yeni hamleler ve gelinen son noktaya dair geniş bir perspektif çiziyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber'de kritik açıklamalarda bulunuyor.

Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

4 milyon metre karelik alana sahip. TUSAŞ'ta 5. yılım doldu. 6. yıldayım. İş ile insanı bir araya getiriyoruz. Teknoloji projesi inşa etmek zordur. 5 bin mühendisin ihtiyacı var. Türkiye'de dünyada bir oyuncu. Türkiye bir yola çıktı, elimizde 5 helikopter projesi var.

İki ANKA projemiz, haberleşme uydu projemiz var.

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