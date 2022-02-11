SON DAKİKA: İstanbul Güngören’de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta, boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.