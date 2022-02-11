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SON DAKİKA: İstanbul Güngören'de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Güngören Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 iş yeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi. Açıklamada "Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yangın ise söndürüldü.

11.02.2022 16:27 - Son Güncelleme: 11.02.2022 16:48
SON DAKİKA: İstanbul Güngören’de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta, boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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SON DAKİKA: İstanbul Güngören’de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Güngören’de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale etti.

SON DAKİKA: İstanbul Güngören’de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Ekipler, yangın sırasında binada bulunanları tahliye ederken, binadaki iş yerinde çalışan bir kişi yüksekten atlayarak yaralandı.

SON DAKİKA: İstanbul Güngören’de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Bacağından yaralanan bu kişi ile dumandan etkilenen 5 çalışan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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