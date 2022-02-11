SON DAKİKA: İstanbul Güngören'de yangın: Patlamalar meydana geldi! Kaymakamlıktan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı
Son dakika haberleri... Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Güngören Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 iş yeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi. Açıklamada "Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yangın ise söndürüldü.
11.02.2022 16:27
- Son Güncelleme: 11.02.2022 16:48
Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta, boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.