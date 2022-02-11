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    • 11.02.2022 16:07
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    14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri 2022 neler? Eşe, sevgiliye en güzel, özel, anlamlı Sevgililer Günü hediyeleri…

    Her yıl tüm dünyada kutlanan özel günlerden biri olan Sevgililer Günü için sayılı zaman kaldı ve hediye araştırmaları da hızlandı. Henüz ne alacağına karar veremeyenler internet üzerinden unutulamayacak, hafızalara kazınacak hediye seçeneklerine göz atmaya başladı. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri 2022 neler? Sevdiğinize bu günü unutulmaz kılmanız ve onu çok mutlu etmeniz için eşe, sevgiliye en güzel, özel, anlamlı Sevgililer Günü hediyesi önerilerini haberimizde bulabilir ve en beğendiklerinizden seçim yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri 2022 neler?

    14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri 2022 neler? Eşe, sevgiliye en güzel, özel, anlamlı Sevgililer Günü hediye önerileri hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevgililer Günü'ne az bir zaman kala hediye arayışına girenler için kadın ve erkeklere alınabilecek 14 Şubat hediye önerilerini haberimizde derledik. Siz de inceleyerek en beğendiklerinizi satın alabilir ve sevdiğinizi mutlu edebilirsiniz.

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ 2022

    - Sıradan hediyelerin yerine, partnerinize küçük bir sürpriz yapıp; bütün detayları düşündüğünüz bir haftasonu tatili hazırlayabilirsiniz.

    - Sevgilinizin hangi teknoloji ile yakından ilgilendiğine göre ona göre bir tercih yapabilirsiniz. Playstation, bilgisayar, telefon, akıllı saat...

    - Güllerle dolu bir yatak, sevdiğiniz müzik ve güzel bir ambiyans... Sevgililer gününü geçirmek için mükemmel bir konsept!

    -Sevgilinizin/ eşinizin uzun zamandır görmek istediği bir ülkeye gidin birlikte… Vize için zaman çok kısıtlı, vize istemeyen ülkeler arasından seçim yapabilirsiniz. Fas, Filipinler, Bosna-Hersek, Kamboçya, Lübnan… Unutulmaz bir seyahat planlayın.

    -Öncelikle yaratıcılığınızı konuşturun. Klişe olmayan ya da sevgilinizle/ eşinizle aranızda özel olan bazı sözleri küçük kağıtlara yazın ve 14 Şubat'ta evin, eşyalarının farklı yerlerine saklayın. Örneğin, sabah uyandığından banyo aynasında bir not… İşte giderken montunun cebinden çıkan başka bir not… Akşam eve geldiğinde sofrada başka bir not…

    - 14 Şubat olduğu için kalpli balonlar her yerde ama ya sevgiliniz kalp şeklini sevmiyorsa? Özellikle çocukların çok sevdiği değişik şekillerdeki (penguen/ kedi/ ejderha/ uçak/ çiçek, vs) uçan balonlar da olur! Bu balonlardan satın alıp evinize geliyorsunuz ve evin farklı yerlerine bu şirin balonları bağlıyorsunuz… Balonların uçlarına minik notlar iliştirebilirsiniz ya da gecenin sonunda balonları patlatıp içlerinden çıkan aşk mesajlarını birlikte okuyabilirsiniz.

        -Parfümler artık çok klasik hediyeler olarak görülse de, aslında anlamı oldukça büyük hediyeler arasında. Sevdiğiniz insanın sizin sevdiğiniz şekilde kokmasını sağlayacak güzel bir araç. Bu neden ile hem partneriniz hem de sizin açınızdan oldukça güzel bir hediye.

        -Sevgilinizin tarzına uygun spor, şık, klasik, günlük ayakkabı tercihinde bulunabilirsiniz.

        -Erkek arkadaşınız veya sevgiliniz bir spor tutkunuysa tuttuğu takıma ya da ilgilendiği spor dalına uygun bir hediye onu çok mutlu edecektir.

        Forma, atkı, sweatshirt, tişört, ayakkabı, çanta hangisinin sevgilinizin daha çok hoşuna gideceğine siz karar verin.

        Kadınların erkek sevgiliye alabilecekleri bazı hediye fikirleri;

        *Şık bir gömlek ve kravat takımı
        *Oyun konsolu
        *Ayakkabı
        *İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa
        *İmza kalemi
        *Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri
        *El örgüsü ile yapılmış kazak

        Kadın sevgiliye alınabilecek bazı hediye fikirleri;

        *Tektaş pırlanta yüzük
        *Gümüş veya altın kolye
        *Parfümeri ürünü
        *Şık bir elbise
        *Ayakkabı
        *Çikolata paketi
        *Kol saati
        *Çanta
        *Resminin olduğu bir tablo
        *Çiçek
        *Adına hazırlanmış bir kupa
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        Haberler Güncel 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri 2022 neler? Eşe, sevgiliye en güzel, özel, anlamlı Sevgililer Günü hediyeleri…
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